Спидраннер Abney317 установил новый рекорд в известной видеоигре Mario Kart 64. Для этого он использовал трюк, который все могли увидеть в фильмах о Гарри Поттере.

Спидраннеры часто прибегают к очень неординарным и даже странным решениям при прохождении видеоигр. Именно этим и отличился стример с никнеймом Abney317, который установил новый рекорд в Mario Kart 64 использовав очень необычный метод.

К теме 5 лет в попытках и шанс в 0,00001%: геймер выполнил сложнейший трюк в популярной игре – видео

Я думаю, что все знают платформу 9 ¾ из серии фильмов о приключениях известного колдуна Гарри Поттера. Напомним, что герои этих лент разбегались и "врезались" в кирпичную стену-портал. На другой стороне которой находилась заколдованная платформа с которой отходит Хогвартский экспресс. Похожий метод использовал и спидраннер Abney317 на трассе Luigi Raceway в видеоигре Mario Kart 64.

Спидран – прохождения видеоигры за наименьший промежуток времени в рамках соревнования или для развлечения.

Геймер воспользовался интересным багом на этой карте, который помогает значительно сократить время прохождения уровня. Сразу после старта гонки Abney317 развернул свой карт и начал просто врезаться в стену (нечто похожее сделал главный герой фильма "Первому игроку приготовиться"). Дело в том, что видеоигра может засчитать геймерам прохождения целого круга, если врезаться с правильной скоростью в определенную точку ограждения. В спидраннера получилось это сделать трижды подряд, поэтому он смог пройти эту трассу за 22,85 секунды и установил новый рекорд в видеоигре.

Также отметим, что Abney317 считается одним из лучших спидраннеров игры Mario Kart 64. На его счету уже немалое количество рекордов в этой классической видеоигре.

Новый рекорд в игре Mario Kart 64 на трассе Luigi Raceway – видео