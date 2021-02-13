Хотів у Гоґвортс, але знайшов цікавий трюк: стрімер встановив рекорд у класичній грі – відео
Спідраннер Abney317 встановив новий рекорд у відомій відеогрі Mario Kart 64. Для цього він використав трюк, який всі могли побачити у фільмах про Гаррі Поттера.
Джерело:ютуб-канал Beck Abney
Спідраннери часто вдаються до дуже неординарних та навіть дивних рішень при проходженні відеоігор. Саме цим й відзначився стрімер із нікнеймом Abney317, який встановив новий рекорд у Mario Kart 64 використавши дуже незвичайний метод.
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Я думаю, що всі знають платформу 9 ¾ із серії фільмів про пригоди відомого чаклуна Гаррі Поттера. Нагадаємо, що герої цих стрічок розбігалися та "врізалися" у цегляну стіну-портал. На іншій стороні якої знаходилася зачарована платформа з якої відходить Гоґвортський експрес. Схожий метод використав й спідраннер Abney317 на трасі Luigi Raceway у відеогрі Mario Kart 64.
Геймер скористався цікавим багом на цій мапі, який допомагає значно скоротити час проходження рівня. Одразу після старту перегонів Abney317 розвернув свій карт та почав просто врізатися у стіну (щось схоже зробив головний герой фільму "Першому гравцю приготуватися"). Річ у тім, що відеогра може зарахувати геймерам проходження цілого кола, якщо врізатися з правильною швидкістю у певну точку огорожі. У спідраннера вийшло це зробити тричі поспіль, тому він зміг пройти трасу за 22,85 секунди та встановив новий рекорд у відеогрі.
Також зазначимо, що Abney317 вважається одним із найкращих спідраннерів гри Mario Kart 64. На його рахунку вже чимала кількість рекордів у цій класичній відеогрі.
Новий рекорд у грі Mario Kart 64 на трасі Luigi Raceway – відео
Mario Kart 64Відеогра, розроблена компанією Nintendo, яка вийшла у грудні 1996 року ексклюзивно для консолі Nintendo 64. За жанром це класичні перегони, а гравці беруть під свій контроль персонажів із серії Mario. Відеогра отримала гарні оцінки від критиків та геймерів, а також вважається однією із найкращих у цій лінійці.
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