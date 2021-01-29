Стример с никнеймом KANNO установил новый мировой рекорд в игре Super Mario 64. Для этого геймеру понадобилось немало времени, а также более 20 тысяч попыток.

Источник: Speedrun.com

Спидраннеры это очень настойчивые люди, которые готовы потратить почти все свое время, чтобы пройти видеоигру за наименьший промежуток времени. Японский стример с никнеймом KANNO также решил упорно работать, потому что мечтал установить новый рекорд в культовой игре Super Mario 64.

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Спидран – прохождение видеоигры за наименьший промежуток времени в рамках соревнования или для развлечения.

Все спидраны в видеоигре Super Mario 64 делятся на четыре основных категории за количеством собранных звезд: 120, 70, 1 и 0. Отметим, что самой сложной считается последняя, потому что игру очень сложно пройти не собрав ни одной звездочки. Именно достижения в этой категории считаются самыми престижными среди спидраннеров Super Mario 64.

Надо еще очень сильно постараться, чтобы пройти эту игру без единой звездочки. Спидраннеры отмечают, что для этого нужно очень хорошо изучить весь свой маршрут. Также нужно уметь пользоваться некоторыми техническими недостатками игры, чтобы пропускать даже целые уровни. Например, если прыгать под определенным углом, то можно получить доступ к неизвестным ранее областям, которые помогают сокращать. Также есть баг, который помогает проходить через некоторые двери, которые раньше открывались только после побед над боссами.

Конечно, спидраннер KANNO идеально знал маршрут и умел пользоваться техническими недостатками, но и он потратил на это 20471 попытку. Геймер прошел игру в этой категории за 6 минут, 31 секунду и 520 миллисекунд, а это лишь на 630 миллисекунд быстрее предыдущего рекорда. Интересно, что спидраннер KANNO собирается продолжать свое дело, так как считает, что игру можно пройти и быстрее.

Прохождение видеоигры Super Mario 64 за рекордное время, категория "Без звезд" – видео