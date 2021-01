Геймеры смогли разгадать очень сложную загадку из видеоигры Assassin's Creed Valhalla и получить легендарный лук цивилизации Ису. Интересно, что разгадку нужно было искать не в самой игре.

Источник​: ютуб-канал Access The Animus

Мы уже рассказывали вам о легендарном луке цивилизации Ису и не самом правильном способе, которым можно его добавить в свой инвентарь. Разработчики тогда отметили, что есть легальный способ его получения, но нужно будет очень сильно постараться. Авторы Assassin's Creed Valhalla не соврали, потому что они действительно придумали очень сложную головоломку.

Первую зацепку геймеры нашли на коробке коллекционного издания видеоигры Assassin's Creed Valhalla: там есть запись языком Ису, который только недавно смогли расшифровать. Компания Ubisoft придумала целый язык для этой цивилизации, а подробнее о переводе их записей можно прочитать по этой ссылке. Надпись на коробке расшифровывается как "The tool to unlock the sword is", а это можно перевести так: "Меч – инструмент для разблокировки". На этой же коробке изображен легендарный меч короля Артура под названием Экскалибур.

К слову, легальный способ получения лука нашли авторы канала Access The Animus, которые и первыми в мире смогли расшифровать вымышленный язык цивилизации Ису.

Экскалибур на коробке коллекционного издания и в игре / Access The Animus

"Меч – инструмент для разблокировки" / Access The Animus

Стоит отметить, что геймеры уже давно обнаружили известный меч в видеоигре. Поклонники также нашли на коробке ряд цифр, которые точно не смогли расшифровать. Авторы этого видео отметили, что это могут быть координаты офиса Ubisoft Singapore. Озеро с островом, на котором спрятан лук, сделано в форме реального Сингапура, а сам остров находится примерно в том же месте, что и офис этой студии.

Озеро с островом​ и границы реального Сингапура / Access The Animus

Интересно, что это еще тоже не все, надо было подобрать правильное время для решающего удара. На обратной стороне коробки коллекционного издания, геймеры нашли такие литографии: солнце, два логотипа и части слов на языке Ису. Эти символы соединили и получили слово "Сейчас", а также исчезающе солнце. Получается, что по груде камней нужно ударить Экскалибур прямо на закате.

Литографии, которые надо соединить / Access The Animus

Смотрите видео, в котором рассказывается о работе над разгадыванием этой головоломки