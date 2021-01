Геймери змогли розгадати дуже складну загадку із відеогри Assassin's Creed Valhalla й отримати легендарний лук цивілізації Ісу. Цікаво, що розгадку потрібно було шукати не у самій грі.

Джерело: ютуб-канал Access The Animus

Ми вже розповідали вам про легендарний лук цивілізації Ісу та не дуже правильний спосіб, яким можна його додати у свій інвентар. Розробники тоді відзначили, що є легальний метод його отримання, але потрібно буде дуже сильно постаратися. Автори Assassin's Creed Valhalla не збрехали, бо вони й справді придумали дуже складну головоломку.

До теми Майже вийшло: геймери намагаються розгадати цікаву загадку у популярній відеогрі – відео

Першу зачіпку геймери знайшли на коробці колекційного видання відеогри Assassin's Creed Valhalla: там є запис мовою Ісу, яку лише нещодавно змогли розшифрувати. Компанія Ubisoft придумала цілу мову для цієї цивілізації, а детальніше про переклад їх записів можна прочитати за цим посиланням. Напис на коробці розшифровується як "The tool to unlock the sword is", а це можна перекласти так: "Меч – інструмент для розблокування". На цій же коробці зображено легендарний меч короля Артура із назвою Екскалібур.

До речі, легальний спосіб отримання луку знайшли автори каналу Access The Animus, які й першими у світі змогли розшифрувати вигадану мову цивілізації Ісу.

Екскалібур​ на коробці колекційного видання та у грі / Access The Animus

"Меч – інструмент для розблокування" / Access The Animus

Варто відзначити, що геймери вже давно знайшли відомий меч у відеогрі. Шанувальники також відшукали на коробці низку цифр, які точно не змогли розшифрувати. Автори цього відео зазначили, що це можуть бути координати офісу Ubisoft Singapore. Озеро з островом, на якому заховано лук, зроблене у формі реального Сінгапуру, а сам острів знаходиться приблизно у тому ж місці, що й офіс цієї студії.

Озеро з островом та кордони реального Сінгапуру / Access The Animus

Цікаво, що це ще також не все, бо треба було підібрати правильний час для вирішального удару. На звороті коробки колекційного видання, геймери знайшли такі літографії: сонце, два логотипи та частини слів на мові Ісу. Ці символи з'єднали та отримали слово "Зараз", а також зникаюче сонце. Виходить, що по груді каміння потрібно вдарити Екскалібуром прямо на заході сонця.

Літографії, які треба з'єднати / Access The Animus

Дивіться відео, у якому розповідається про роботу над розгадуванням цієї головоломки