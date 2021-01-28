Сінгапур, Екскалібур та загадковий шифр: геймери розгадали складну головоломку із популярної гри
Геймери змогли розгадати дуже складну загадку із відеогри Assassin's Creed Valhalla й отримати легендарний лук цивілізації Ісу. Цікаво, що розгадку потрібно було шукати не у самій грі.
Джерело: ютуб-канал Access The Animus
Ми вже розповідали вам про легендарний лук цивілізації Ісу та не дуже правильний спосіб, яким можна його додати у свій інвентар. Розробники тоді відзначили, що є легальний метод його отримання, але потрібно буде дуже сильно постаратися. Автори Assassin's Creed Valhalla не збрехали, бо вони й справді придумали дуже складну головоломку.
До теми Майже вийшло: геймери намагаються розгадати цікаву загадку у популярній відеогрі – відео
Першу зачіпку геймери знайшли на коробці колекційного видання відеогри Assassin's Creed Valhalla: там є запис мовою Ісу, яку лише нещодавно змогли розшифрувати. Компанія Ubisoft придумала цілу мову для цієї цивілізації, а детальніше про переклад їх записів можна прочитати за цим посиланням. Напис на коробці розшифровується як "The tool to unlock the sword is", а це можна перекласти так: "Меч – інструмент для розблокування". На цій же коробці зображено легендарний меч короля Артура із назвою Екскалібур.
Екскалібур на коробці колекційного видання та у грі / Access The Animus
"Меч – інструмент для розблокування" / Access The Animus
Варто відзначити, що геймери вже давно знайшли відомий меч у відеогрі. Шанувальники також відшукали на коробці низку цифр, які точно не змогли розшифрувати. Автори цього відео зазначили, що це можуть бути координати офісу Ubisoft Singapore. Озеро з островом, на якому заховано лук, зроблене у формі реального Сінгапуру, а сам острів знаходиться приблизно у тому ж місці, що й офіс цієї студії.
Озеро з островом та кордони реального Сінгапуру / Access The Animus
Цікаво, що це ще також не все, бо треба було підібрати правильний час для вирішального удару. На звороті коробки колекційного видання, геймери знайшли такі літографії: сонце, два логотипи та частини слів на мові Ісу. Ці символи з'єднали та отримали слово "Зараз", а також зникаюче сонце. Виходить, що по груді каміння потрібно вдарити Екскалібуром прямо на заході сонця.
Літографії, які треба з'єднати / Access The Animus
Дивіться відео, у якому розповідається про роботу над розгадуванням цієї головоломки
Assassin's Creed ValhallaВідеогра від французької компанії Ubisoft, яка вийшла 10 листопада 2020 року. Цього разу розробники відправили гравців у 9 століття, на територію Англії. Головним героєм став вікінг Ейвор (можна вибирати стать персонажу), клан якого був витіснений з Норвегії та змушений був шукати нове місце проживання.
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