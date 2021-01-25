Поклонники видеоигры Assassin's Creed Valhalla смогли получить мифический лук необычным способом. Но нарративный директор Ubisoft Дарби МакДевитт уже отметил, что этот метод неправильный.

Источник: ютуб-канал JorRaptor

Видеоигра Assassin's Creed Valhalla вышла еще 10 ноября, но геймеры продолжают даже сейчас делиться интересными находками. Пользователь с никнеймом JorRaptor на своем ютуб-канале поделился своим методом получения мифического лука, но неправильным. Стоит отметить, что первые упоминания об этом оружии в файлах игры нашли датамайнеры, а обычные геймеры длительное время не могли отыскать этот лук.

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JorRaptor первым нашел легендарный лук цивилизации Ису с названием "Norden's Arc". Он отметил, что мифическое оружие можно найти в северной части карты, а если точнее, то на маленьком острове посреди озера. Там геймер увидел груду камней, которая выглядит как обычная железная руда. Но сломать эту гору не получится, если просто бить по ней. Поэтому JorRaptor придумал другой способ: он несколько раз ударил по этим камнях, сохранил игру, а потом снова загрузил последний сейв. Возможно, такую процедуру нужно будет повторить несколько раз, потому что в основе этого метода лежит технический недостаток игры.

Таким способом можно получить очень мощный и легендарный лук вымышленной цивилизации Ису. Последние населяли планету очень давно и именно они создали людей, чтобы управлять ими. Войны и вспышка на солнце почти уничтожили эту цивилизацию, но по себе они оставили различные технологии и артефакты.

Подробный гайд по получению лука цивилизации Ису​ – видео

Нарративный директор Ubisoft Дарби МакДевитт в своем твиттере отметил, что этот способ получения легендарного оружия неправильный:

Чтобы вы знали, это хитрый взлом через силу, а не "правильный" способ получить этот лук. Есть "мирный" метод добиться этого. Но я думаю, что первый вариант подойдет для спидраннеров.

Интересно, что Дарби не стал раскрывать никаких деталей о легальном способе получения этого оружия. Также геймеры отмечают, что метод JorRaptor не всегда и работает. Интересно, сколько понадобится игрокам времени, чтобы найти легальный способ получения мифического лука.