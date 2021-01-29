Стрімер із нікнеймом KANNO встановив новий світовий рекорд у грі Super Mario 64. Для цього геймеру знадобилося чимало часу, а також понад 20 тисяч спроб.

Джерело: Speedrun.com

Спідраннери це дуже наполегливі люди, які готові витратити майже весь свій час, щоб пройти відеогру за найменший проміжок часу. Японський стрімер із нікнеймом KANNO також вирішив наполегливо працювати, бо мріяв встановити новий рекорд у культовій грі Super Mario 64.

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Спідран – проходження відеогри за найменший проміжок часу у рамках змагання або для розваги.

Усі спідрани у відеогрі Super Mario 64 діляться на чотири основі категорії за кількість зібраних зірок: 120, 70, 1 та 0. Зазначимо, що найскладнішою вважається остання, бо гру дуже складно пройти не зібравши жодної зірочки. Саме досягнення у цій категорії вважаються найпрестижнішими серед спідраннерів Super Mario 64.

Треба ще дуже сильно постаратися, щоб пройти цю гру без жодної зірочки. Спідраннери відзначають, що для цього потрібно дуже добре вивчити весь свій маршрут. Також потрібно вміти користуватися деякими технічними недоліками гри, щоб пропускати навіть цілі рівні. Наприклад, якщо стрибати під певним кутом, то можна отримати доступ до невідомих раніше областей, які допомагають скорочувати. Також є баг, який допомагає проходити через деякі двері, які раніше відкривалися лише після перемог над босами.

Звісно, спідраннер KANNO ідеально знав маршрут та вмів користуватися технічними недоліками, але й він витратив на це 20471 спробу. Геймер пройшов гру у цій категорії за 6 хвилин, 31 секунду та 520 мілісекунд, а це лише на 630 мілісекунд швидше за попередній рекорд. Цікаво, що спідраннер KANNO збирається продовжувати свою справу, бо вважає, що гру можна пройти й швидше.

Проходження відеогри Super Mario 64 за рекордний час, категорія "Без зірок" – відео