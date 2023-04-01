"Старі" шанувальники почали масово радити новачкам стріляти в озеро, щоб отримати цінну нагороду. Та насправді результат буде зовсім іншим, розповідає 24 Канал.

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Пастка для новачків Resident Evil 4

В оригінальній Resident Evil 4 була цікава "пасхалка", яка перекочувала й в оновлену версію. Якщо головний герой Леон Кеннеді стрельне в озеро, то звідти вилізе величезна риба й з'їсть його. Після цього доведеться починати проходження з останнього збереження.

Старі фанати Resident Evil 4 почали скрізь, де тільки можна, радити новим покупцям ремейка випробувати удачу зі стріляниною у водну гладь. Вони стверджували, що таким способом вдасться отримати унікальний костюм для Леона.

Монстр з озера в Resident Evil 4: дивіться відео

Шанувальники заполонили своїми порадами відгуки в Steam і ТikТok. Як наслідок, флешмоб спрацював: багато нових користувачів повелися, тож їх з'їла величезна риба. Це підтверджують рецензії в Steam від незадоволених гравців, які нарікають на обман.