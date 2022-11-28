Події Hogwarts Legacy розгортаються за кілька століть до чарівного світу книг і фільмів. Ті, хто очікує на гру, сподіваються, що повсюди будуть згадки про майбутні події. Схоже, реалізація цього бажання стає більш імовірною із наближенням релізу.

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Імовірний родич Рона Візлі в Hogwarts Legacy

Нещодавно до директора Hogwarts Legacy Алана Тью приєдналися інші високопоставлені особи в Avalanche Software і гості, щоб провести один із наймасштабніших попередніх переглядів ігрового процесу.

Перед тим, як потрапити в загальну кімнату Хаффлпаффа, глядачі пройшли через надійний інструмент для створення персонажів, який не мав параметрів із прив’язкою до статі.

Одним із основних моментів огляду була серія дуелей, спрямованих на демонстрацію заклинань, але послідовність приховувала деталь, яка була б важливою для шанувальників.

Одним з гостей заходу був Джеймс Вайтхед із ютуб-каналу XpectoGO, який завантажив залаштункове відео тієї самої презентації. На зображенні, опублікованому JeSuisBasti на Reddit, зображено екран на фоні відео Вайтхеда.

Однак на скріншоті JeSuisBasti є інше ім'я одного з опонентів гравця, якого офіційно звали Гектор Дженкінс. Тут присутнє прізвище Візлі, що навряд чи є простим збігом.

Візлі – це прізвище видатної чарівної сім’ї у франшизі про Гаррі Поттера, до якої входить Рон Візлі, друг Гаррі Поттера.

Раніше Avalanche Software заявляла, що "одного-двох Візлі можна знайти в Hogwarts Legacy". Це підтверджує впевненість, що виявлений персонаж – саме один з них.

До слова, реліз гри запланований на 10 лютого, 2023 року.