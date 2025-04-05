Ubisoft здивували фанатів Far Cry 4, випустивши патч для гри через 10 років після її релізу
- Ubisoft випустили патч для Far Cry 4 через 10 років після релізу, прибравши з гри елемент, що існував з моменту її виходу.
- Патч ввів цензуру оголеності персонажів, що може бути пов'язано з китайським законодавством та ймовірною угодою Ubisoft з Tencent.
Нещодавно для ПК версії Far Cry 4 вийшов дивний патч, який прибирає з гри елемент, що був там усі 10 років з моменту релізу відеогри Ubisoft.
Шутер Far Cry 4 отримав так зване "тихе оновлення" на ПК, яке, як повідомляють геймери, виправляє специфічний елемент гри, інформує 24 Канал з посиланням на gamesradar+.
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Запізніла цензура
Ubisoft випустили дивний патч без опису для понад десятилітньої гри, що неабияк здивувало геймерів.
Шанувальники Far Cry 4 знайшли досить довгий список змінених файлів на порталі SteamDB, але все ще не розуміли що саме змінилося в проєкті.
Одначе, як було показано користувачем Reddit під ніком Agent_G_2004, якісь зі змін ввели в гру цензуру оголеності деяких персонажів.
Враховуючи, що Far Cry 4 цього року виповнюється 11 років, у всіх виникає питання, чому ці зміни були впроваджені саме зараз.
Коментатори швидко припустили, що це пов'язано з китайським законодавством та майбутньою угодою між компаніями Ubisoft та Tencent, одначе це лише припущення.