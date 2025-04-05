Шутер Far Cry 4 получил так называемое "тихое обновление" на ПК, которое, как сообщают геймеры, исправляет специфический элемент игры, информирует 24 Канал з ссылкой на gamesradar+.

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Запоздалая цензура

Ubisoft выпустили странный патч без описания для более чем десятилетней игры, что изрядно удивило геймеров.

Поклонники Far Cry 4 нашли довольно длинный список измененных файлов на портале SteamDB, но все еще не понимали что именно изменилось в проекте.

Однако, как было показано пользователем Reddit под ником Agent_G_2004, какие-то из изменений ввели в игру цензуру обнаженности некоторых персонажей.

Учитывая, что Far Cry 4 в этом году исполняется 11 лет, у всех возникает вопрос, почему эти изменения были внедрены именно сейчас.

Комментаторы быстро предположили, что это связано с китайским законодательством и будущей соглашением между компаниями Ubisoft и Tencent, однако это лишь предположение.