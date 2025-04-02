Новая структура будет включать три крупнейшие франшизы Ubisoft – Assassin's Creed, Far Cry и Tom Clancy's Rainbow Six, рассказывает 24 Канал. Однако пока непонятно, как это изменение повлияет на Ubisoft в целом, ее будущие проекты и работников.

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На фоне неопределенности акции компании упали на 17%. Напомним, что после объявления о сделке Ubisoft с Tencent они наоборот выросли. Один из инвесторов компании в комментарии Хендерсону выразил сомнения относительно долгосрочной целесообразности этого шага при отсутствии серьезных изменений в компании.

Сотрудники, которых опросил инсайдер, отметили, что руководство предоставляет недостаточно объяснений. Некоторые считают, что Ubisoft поспешила заключить соглашение из-за ранних успехов Assassin's Creed Shadows.

Письмо руководителя зоны 1 Ubisoft Кристофа Дерена, полученное Insider, раскрывает причины беспокойства работников и инвесторов. Дерен объяснил, что создание дочерней компании является переломным моментом после нескольких сложных лет и должно помочь Ubisoft выйти на новый уровень.

Реорганизация будет проходить в три этапа:

первый этап (уже завершен) – объявление о соглашении и начало планирования;

второй этап (продлится до лета) – определение взаимодействия новой структуры с Ubisoft и разработка новой операционной модели;

третий этап (без четких сроков) – интеграция нового подхода.

Дерен заверил, что Ubisoft продолжит выпускать качественные игры, и поблагодарил сотрудников за терпение и выдержку.