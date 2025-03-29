Новая структура оценивается в 4 миллиарда евро, что превышает рыночную стоимость самой Ubisoft, рассказывает 24 Канал со ссылкой на документ от Ubisoft

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В ее состав войдут три популярные франшизы:

Assassin's Creed,

Far Cry,

Tom Clancy's Rainbow Six.

Китайский технологический гигант Tencent, который уже владеет долей в Ubisoft, инвестирует 1,16 миллиарда евро в новое предприятие, получив 25% акций. Ожидается, что сделка будет завершена до конца 2025 года.

В состав нового подразделения войдут студии Ubisoft в Монреале, Квебеке, Шербруке, Сагенеи, Барселоне и Софии, а также игры, которые уже находятся в разработке и еще не вышли в производство.

Ubisoft предоставит новой компании эксклюзивную и бессрочную лицензию на использование указанных франшиз в обмен на роялти.

Кстати, накануне компания отчиталась о немалых успехах – в Assassin's Creed Shadows за неделю сыграли 40 миллионов часов. Ubisoft довольны результатом и рекордами новой игры по популярной франшизе.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо назвал создание дочернего предприятия новой главой в истории компании и важным шагом в изменении операционной модели.

В то же время Ubisoft планирует сосредоточиться на развитии других своих франшиз, среди которых в пресс-релизе упоминаются Tom Clancy's Ghost Recon и The Division. Дополнительные подробности относительно будущей стратегии компания обещает раскрыть позже.