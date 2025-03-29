Нова структура оцінюється у 4 мільярди євро, що перевищує ринкову вартість самої Ubisoft, розповідає 24 Канал з посиланням на документ від Ubisoft
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До її складу увійдуть три популярні франшизи:
- Assassin’s Creed,
- Far Cry,
- Tom Clancy’s Rainbow Six.
Китайський технологічний гігант Tencent, який вже володіє часткою в Ubisoft, інвестує 1,16 мільярда євро у нове підприємство, отримавши 25% акцій. Очікується, що угода буде завершена до кінця 2025 року.
До складу нового підрозділу увійдуть студії Ubisoft у Монреалі, Квебеку, Шербруку, Сагенеї, Барселоні та Софії, а також ігри, які вже перебувають у розробці та ще не вийшли у виробництво.
Ubisoft надасть новій компанії ексклюзивну та безстрокову ліцензію на використання вказаних франшиз в обмін на роялті.
Генеральний директор Ubisoft Ів Гіймо назвав створення дочірнього підприємства новою главою в історії компанії та важливим кроком у зміні операційної моделі.
Водночас Ubisoft планує зосередитися на розвитку інших своїх франшиз, серед яких у пресрелізі згадуються Tom Clancy’s Ghost Recon та The Division. Додаткові подробиці щодо майбутньої стратегії компанія обіцяє розкрити пізніше.