Британская академия телевидения и киноискусства вот уже 21 год подряд проводит собственную церемонию для награждения лучших видеоигр и на этот раз к ней добавился интересный опрос, информирует 24 Канал со ссылкой на Gamerant.

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Обошла DOOM, Zelda и многие другие

Накануне нынешнего события, которое состоится 8 апреля, BAFTA провела опрос, чтобы определить, какая игра имела наибольшее влияние на индустрию за всю ее историю.

Очевидно, что рядовой геймер может назвать с десяток проектов, которые, по его мнению, заслуживают такого звания. Super Mario Bros., Grand Theft Auto, The Legend of Zelda или Half-Life – вариантов на самом деле просто множество.

Однако, победительница опроса может стать неожиданностью для большинства фанатов виртуальных развлечений. Итак, "самой влиятельной видеоигрой всех времен" стала Shenmue, выпущенная для консолей Dreamcast в 1999 году.

Игровой процесс проекта – смотрите видео

Shenmue была действительно впереди своего времени и использовала кинематографические сцены, циклы дня и ночи, изменчивую погоду, а также динамических NPC.

В те годы ее открытый мир поражал вниманием к деталям и проработанностью, что безусловно повлияло на дальнейший вектор развития индустрии.

Полный список самых влиятельных игр всех времен от BAFTA:

Shenmue (1999) Doom (1993) Super Mario Bros. (1985) Half-Life (1998) The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998) Minecraft (2011) Kingdom Come: Deliverance 2 (2025) Super Mario 64 (1996) Half-Life 2 (2004) The Sims (2000) Тетрис (1984) Tomb Raider (1996) Pong (1972) Metal Gear Solid (1998) World of Warcraft (2004) Baldur's Gate 3 (2023) Final Fantasy 7 (1997) Dark Souls (2011) Grand Theft Auto 3 (2001) Skyrim (2011) Grand Theft Auto (1997)

Как можно заметить в голосовании Shenmue обошла сразу 20 игр, среди которых есть гораздо более известные "тайтлы", что лишний раз подчеркивает признание которого, заслуживает проект.