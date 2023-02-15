Розробники Far Cry 6 роблять гру безкоштовною на обмежений час

Ubisoft вирішили потішити геймерів до Дня закоханих та оголосили про те, що Far Cry 6 – остання частина відомої серії, стане безплатною на декілька днів. Детальніше про це – у матеріалі.

Якщо ви якимось чином пропустили реліз Far Cry 6 чи були не певні, що хочете придбати цю гру, то в Ubisoft для вас є чудові новини.

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Компанія повідомила, що остання, на цю мить, частина відомої франшизи буде безплатною протягом декількох днів цього тижня, надаючи геймерам можливість випробувати гру перед потенційним придбанням.

Окрім цього в Ubisoft зазначили, що кооператив Far Cry 6 також буде доступний протягом цього пробного періоду як і усі острови гри.

Себто геймери отримають не просто демоверсію, а доступ до повного функціонала проєкту. До того ж будь-який прогрес, досягнутий в перші кілька годин, буде збережено у разі покупки.

Такий атракціон щедрості триватиме з 16 по 20 лютого. Паралельно з ним також доступні чимало суттєвих знижок на все, що стосується Far Cry 6.

До завершення події усі версії проєкту можна придбати, заплативши до 70% менше, а DLC та Season Pass мають знижки до 50%.

Цікаво, що за даними порталу howlongtobeat середній час проходження Far Cry 6 складає всього 23 години, тож якщо сильно постаратися цілком можливо повністю пройти проєкт, не заплативши при цьому ні копійки.