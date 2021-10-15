У Far Cry 6 знайшли кумедну пасхалку зашифровану азбукою Морзе: про що у ній йдеться

Одному з гравців Far Cry 6 вдалося виявити у грі невеличке приховане повідомлення, написане азбукою Морзе, і воно, як мінімум, дуже дотепне. Детальніше у матеріалі.

Попри те, що чергова частина відомої франшизи Far Cry вийшла лише тиждень тому, гравцям вже вдалося розкрити чимало цікавих таємниць, прихованих розробниками. З огляду на те, наскільки величезний світ Яри у грі стовідсотково ще залишилося безліч пасхалок, проте навряд вони такі ж кмітливі як та, яку знайшли зовсім нещодавно.

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Чим амбітнішими ігри стають з точки зору масштабу історії та розмірів ігрового світу, тим винахідливішими стають розробники у питаннях додання "секретного вмісту" у вигляді пасхалок чи таємниць і серія Far Cry не стала винятком з цього правила.

Користувач Reddit під ніком infinite_spinergy поділився зі спільнотою цікавою знахідкою. У одній з ігрових локацій, геймер зіткнувся з послідовністю звуків, що підозріло нагадала йому азбуку Морзе. Спочатку користувач подумав, що це лише збіг, але згодом все ж вирішив спробувати розшифрувати послання. Яким же було його здивування, коли це вдалося, а текст повідомлення гордо заявляв:

Кемерон Бріттон – найкращий звукорежисер усіх часів.



Ця, безумовно, кмітлива пасхалка, яку не так багато гравців в силах помітити, вельми сподобалася шанувальникам Far Cry 6. Її герой – Кемерон Бріттон, виявився уже колишнім працівником студії Ubisoft Toronto та пропрацював у ній близько 10 років.

Незадовго до релізу гри, саунд дизайнер перейшов на ту ж посаду в іншу компанію – Tencent Games, а це своєрідне послання, очевидно, залишив на добру пам'ять про плідно проведені роки на колишньому місці роботи.

З нетерпінням будемо спостерігати за тим, які ще секрети та прихований вміст вдасться знайти геймерам у мальовничому світі Far Cry 6.