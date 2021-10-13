Ми вже неодноразово розповідали про різноманітні цікаві пасхалки, які геймери знаходять у відеоіграх. Напевно, жоден сучасний проєкт не може обійтися без подібних оригінальних секретів. Не стала винятком й відеогра Far Cry 6, яка вийшла минулого тижня.

Загалом геймери знайшли вже чимало невеликих пасхалок у цій грі, щоправда, одна виділяється особливо. Йдеться про пасхалку на популярну серію Assassin's Creed, яка також розроблюється компанією Ubisoft. Відшукати цей секрет досить просто, бо знаходиться він на стартовій локації (острів Сантуаріо), яка майже одразу ж доступна для досліджень.

Для цього треба відправитися на північ цього острову, щоб знайти там вежу часів колоніальної епохи. Якщо залізти на її верхівку, то можна помітити своєрідний дерев'яний трамплін, а також стіг сіна, який знаходиться майже під ним. Але найцікавіше, що паралельно з цим можна почути ще й дуже знайомий крик орла. Здавалося, що все як в іграх серії Assassin's Creed, а тому можна спокійно зробити легендарний стрибок віри. Щоправда, виявляється, гравцям у Far Cry 6 краще цього не робити.

Річ у тім, що асасини не отримують жодної шкоди, коли роблять стрибок віри. А от протагоніст шостої частини, її отримує, а загалом він навіть помирає від падіння з такої висоти. Геймери жартують, що це пасхалка-пастка, а загалом такий тролінг від розробників їм сподобався. Щоправда, шкода, що Ubisoft не підготувала якогось спеціального досягнення ("ачівки") для жертв цієї пасхалки. Цікаво, що користувачі Reddit вже навіть встигли підготувати кілька своїх варіантів для цього, наприклад, "Не та гра", "Старі звички" чи "Тут немає віри".

Пасхалка на Assassin's Creed у відеогрі Far Cry 6: відео