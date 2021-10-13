Мы уже неоднократно рассказывали о различных интересных пасхалках, которые геймеры находят в видеоиграх. Наверное, ни один современный проект не может обойтись без подобных оригинальных секретов. Не стала исключением и видеоигра Far Cry 6, которая вышла на прошлой неделе.

В целом геймеры нашли уже немало небольших пасхалок в этой игре, правда, одна выделяется особо. Речь идет о пасхалке на популярную серию Assassin's Creed, которая также разрабатывается компанией Ubisoft. Отыскать этот секрет довольно просто, потому что находится он на стартовой локации (остров Сантуарио), которая почти сразу же доступна для исследований.

Для этого надо отправиться на север этого острова, чтобы найти там башню времен колониальной эпохи. Если залезть на ее верхушку, то можно заметить своеобразный деревянный трамплин, а также стог сена, который находится почти под ним. Но самое интересное, что параллельно с этим можно услышать еще и очень знакомый крик орла. Казалось, что все как в играх серии Assassin's Creed, а потому можно спокойно сделать легендарный прыжок веры. Правда, оказывается, игрокам в Far Cry 6 лучше этого не делать.

Дело в том, что ассасины не получают никакого урона, когда делают прыжок веры. А вот протагонист шестой части, его получает, а в целом он даже умирает от падения с такой высоты. Геймеры шутят, что это пасхалка-ловушка, а в целом такой троллинг от разработчиков им понравился. Правда, жаль, что Ubisoft не приготовила какого-то специального достижения ("ачивки") для жертв этой пасхалки. Интересно, что пользователи Reddit уже даже успели подготовить несколько своих вариантов для этого, например, "Не та игра", "Старые привычки" или "Здесь нет веры".

Пасхалка на Assassin's Creed в видеоигре Far Cry 6: видео