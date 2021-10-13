Вчера вечером состоялся релиз видеоигры Back 4 Blood от разработчиков из Turtle Rock Studios. Игра вышла на PC, PlayStation, Xbox, а также сразу доступна всем подписчикам сервиса Xbox Game Pass. Ранее мы уже рассказывали об этом проекте, а потому сегодня предлагаем ознакомиться с первыми оценками.

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Итак, в целом критики достаточно тепло встретили эту новую видеоигру. На агрегаторе рецензий Opencritic, где нет деления по платформам, в игры Back 4 Blood сейчас 78 баллов из 100 (36 обзоров), а рекомендуют ее сразу 84% критиков. А на платформе Metacritic в этой видеоигры следующие оценки:

Также сыграть в новую видеоигру уже успело немало пользователей сервиса Steam. Они оценили новый проект Turtle Rock Studios очень высоко – 86% положительных отзывов (более 2 тысяч рецензий). Критики и геймеры хвалят видеоигру за классический и веселый кооператив, интересную кампанию, дизайн карт, механику стрельбы, а также систему карточек, которая вносит разнообразие в игровой процесс. А вот критикуют игру за проблемы с искусственным интеллектом и балансом, структуру уровней, которая постоянно повторяется, некоторые технические недостатки и систему прогресса (уже пообещали исправить).

В целом геймеры и критики сходятся во мнении, что игру Back 4 Blood можно действительно называть преемником серии Left 4 Dead. Но оно и неудивительно, потому что работали над видеоигрой те же разработчики, а потому можно написать, что своеобразное возрождение серии удалось. В целом авторы смогли не только повторить свою формулу, но и немного ее улучшить, правда, на революцию в ней не стоит рассчитывать.

Релизный трейлер видеоигры Back 4 Blood: видео