Наверное, все поклонники серии Battlefield знают, что открытые тестирования новой части прошли довольно неудачно. Игроки, которые сыграли в бету, активно жаловались на различные проблемы, а особенно они отмечали баги и другие технические недостатки.

Разработчики уже успели написать, что на этапе тестирования использовался старый билд, а до релиза, который уже сместили на месяц, они все исправят. Правда, оказывается, что все не так и просто. Разобраться в этом вопросе решил известный инсайдер Том Хендерсон, который неоднократно делился правдивой информацией об играх из серии Battlefield. Он пообщался с сотрудником студии DICE, который рассказал ему немало интересного о разработке новой части.

Том отметил, что во время беты использовался не такой и старый билд. Согласно данным инсайдера, этот билд собрали не несколько месяцев назад, а в первой половине сентября. Он написал, что в файлах игры можно найти информацию, что последний раз его меняли 20 сентября. Стоит добавить, что согласно данным Тома, сначала старт этих тестирований планировался на 22 сентября. Также инсайдер написал, что разработчики неспроста так редко публикуют геймплейные кадры. Дело в том, что сейчас у них есть определенные проблемы с производительностью и стабильностью игры.

Источники журналиста отмечают, что во всем виновато руководство, которое игнорирует большинство проблем, а также не очень заинтересовано в этом проекте. Том написал, что некоторым менеджерам очень нравится игра Call of Duty: Modern Warfare 2019. Именно поэтому в новой части и появится не стандартная система классов, а специалисты в стиле серии Call of Duty. А также инсайдер отметил, что на закрытую презентацию этой видеоигры руководство позвало инфлюенсеров, которые играют в Call of Duty, но не интересуются Battlefield. Согласно данным журналиста, ситуация напряженная, а некоторые сотрудники DICE даже думают, что после релиза могут "полететь головы".

Релиз игры Battlefield 2042 должен состояться 19 ноября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.