В эти выходные проходили открытые тестирования видеоигры Battlefield 2042, правда, очень успешным их трудно назвать. Дело в том, что геймеры столкнулись с огромным количеством багов и различных проблем.

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Игроки, которые сыграли в эту версию видеоигры, жалуются на проблемы с серверами, плохую оптимизацию, странное поведение ботов, внешний вид оперативников, а также на читеров. То есть получается, что хакеры взломали систему защиты Battlefield 2042 уже на стадии беты. Правда, главной проблемой стали баги и различные технические недостатки, а если точнее, то их количество.

Понятно, что ни одно тестирование не может обойтись без подобных проблем, но в этой версии видеоигры недостатков очень много. Особенно геймеры отмечают проблемы с анимацией и физикой транспорта, визуальные артефакты и баги с текстурами. Например, деревья летают в воздухе, транспорт игнорирует законы физики, а оперативники проваливаются под текстуры.

Наверное, нетрудно догадаться, какой была реакция поклонников этой видеоигры. А все это происходит на фоне того, что релиз игры Battlefield 2042 сместили почти на месяц. Правда, разработчики сразу же попытались успокоить геймеров. Они отметили, что игроки столкнулись с такими проблемами, потому что на этапе тестирования использовался старый билд. Также авторы пообещали, что игра выйдет вовремя, а на релизе таких проблем не будет.

Правда, слова разработчиков не остановили геймеров, а сеть наполнили "правильные" трейлеры видеоигры Battlefield 2042. А потому предлагаем вам ознакомиться с двумя самыми популярными вариантами.

"Правильный" трейлер игры Battlefield 2042 от пользователя с никнеймом MoreGameSprout: видео

"Правильный" трейлер игры Battlefield 2042 от пользователя с никнеймом benbit: видео

Релиз игры Battlefield 2042 должен состояться 19 ноября на PC (Steam, EGS и Origin), PlayStation и Xbox. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.