Цими вихідними проходили відкриті тестування відеогри Battlefield 2042, щоправда, дуже успішним їх важко назвати. Річ у тім, що геймери зіштовхнулися з величезною кількістю багів та різноманітних проблем.

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Гравці, які зіграли в цю версію відеогри, скаржаться на проблеми з серверами, погану оптимізацію, дивну поведінку ботів, зовнішній вигляд оперативників, а також на чітерів. Тобто виходить, що хакери зламали систему захисту Battlefield 2042 вже на стадії бети. Щоправда, головною проблемою стали баги та різноманітні технічні недоліки, а якщо точніше, то їхня кількість.

Зрозуміло, що жодне тестування не може обійтися без подібних проблем, але в цій версії відеогри недоліків дуже багато. Особливо геймери відзначають проблеми з анімацією і фізикою транспорту, візуальні артефакти та баги з текстурами. Наприклад, дерева літають в повітрі, транспорт ігнорує закони фізики, а оперативники провалюються під текстури.

Напевно, неважко здогадатися, якою була реакція шанувальників цієї відеогри. А все це відбувається на тлі того, що реліз гри Battlefield 2042 змістили майже на місяць. Щоправда, розробники одразу ж спробували заспокоїти геймерів. Вони відзначили, що гравці зіштовхнулися з такими проблемами, бо на етапі тестувань використовувався старий білд. Також автори пообіцяли, що гра вийде вчасно, а на релізі таких проблем не буде.

Щоправда, слова розробників не зупинили геймерів, а мережу наповнили "правильні" трейлери відеогри Battlefield 2042. А тому пропонуємо вам ознайомитися з двома найпопулярнішими варіантами.

"Правильний" трейлер гри Battlefield 2042 від користувача з нікнеймом MoreGameSprout: відео

"Правильний" трейлер гри Battlefield 2042 від користувача з нікнеймом benbit: відео

Реліз гри Battlefield 2042 має відбутися 19 листопада на PC (Steam, EGS та Origin), PlayStation та Xbox. На PC ціна стартує від 1499 гривень, на PlayStation – 2199 гривень, а на Xbox – 70 доларів.