Нещодавній реліз Far Cry 6 пропонує шанувальникам серії повернутися до пригод у величезному відкритому світі, цього разу на вигаданому карибському острові Яра. Гравцям належить допомогти силам опору повалити владу жорстокого диктатора Антона Кастільйо. Проте, на думку членів організації PETA, самі розробники нічим не ліпші від кривавого тирана, а все через одну мінігру наявну в проєкті.

У новинці від Ubisoft геймери можуть обрати собі вірного напарника, або ж як їх називають у грі – Аміго, одразу серед кількох тварин. Чарівна такса Чорізо, кровожерливий крокодил Гуапо та нестримний півень Чичаррон доводять, що подекуди тварини ліпші друзі для людей, аніж самі люди. Але не це розізлило правозахисників.

Річ у тому, що в Far Cry 6 є досить контроверсійна мінігра, яка своїм стилем пародіює відомі файтинги на кшталт Mortal Kombat та Tekken, але замість Subzero чи Jin Kazama гравцям пропонують взяти під контроль одного з багатьох пернатих.

Бої півнів у Far Cry 6 / відео з ютуб-каналу Centerstrain01



PETA зажадала від розробників прибрати з тайтлу цей елемент геймплею, оскільки він пропагує жорстоке поводження з тваринами. Зоозахисники відзначили, що сучасне суспільство виступає проти півнячих боїв, в яких птахи завдають один одному серйозні травми чи навіть вбивають один одного на потіху глядачів.

PETA – People for the Ethical Treatment of Animals – Люди за етичне ставлення до тварин – міжнародна правова організація, що займається захистом прав тварин.

Цікаво, що бої півнів все ще вважаються законними на Кубі, яка й слугувала натхненням для Яри з Far Cry 6, і цей вид розваг до того ж досить популярний в країні. Бої, зображені у грі від Ubisoft, безумовно, є жорстокими, і під час сутичок півні втрачають багато пір'я, хоча при цьому на екрані немає крові, а самі птахи не гинуть в процесі.

Геймерська спільнота, схоже, розділилася щодо доцільності включення подібної мінігри в проєкт. Деякі вважають це простою розвагою, оскільки жодні справжні тварини не травмуються, а інші стурбовані наслідками прояву подібної жорстокості у грі. Самі Ubisoft поки що ніяк не прокоментували ситуацію.