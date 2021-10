Недавний релиз Far Cry 6 предлагает поклонникам серии вернуться к приключениям в огромном открытом мире, на этот раз на вымышленном карибском острове Яра. Игрокам предстоит помочь силам сопротивления свергнуть власть жестокого диктатора Антона Кастильо. Однако, по мнению членов организации PETA, сами разработчики ничем не лучше кровавого тирана, а все из-за одной мини-игры имеющейся в проекте.

В новинке от Ubisoft геймеры могут выбрать себе верного напарника, или как их называют в игре – Амиго, сразу среди нескольких животных. Волшебная такса Чоризо, кровожадный крокодил Гуапо и безудержный петух Чичаррон доказывают, что иногда животные лучшие друзья для людей, чем сами люди. Но не это разозлило правозащитников.

Дело в том, что в Far Cry 6 есть достаточно контроверсийная мини-игра, своим стилем пародирующая известные файтинги вроде Mortal Kombat и Tekken, но вместо Subzero или Jin Kazama игрокам предлагают взять под контроль одного из многих пернатых.

Бои петухов в Far Cry 6 / видео ютуб-канала Centerstrain01



PETA потребовала от разработчиков убрать из тайтла этот элемент геймплея, поскольку он пропагандирует жестокое обращение с животными. Зоозащитники отметили, что современное общество выступает против петушиных боев, в которых птицы наносят друг другу серьезные травмы или даже убивают друг друга на потеху зрителей.

PETA – People for the Ethical Treatment of Animals – Люди за этичное отношение к животным – международная правовая организация, занимающаяся защитой прав животных.

Интересно, что бои петухов все еще считаются законными на Кубе, которая и послужила вдохновением для Яри из Far Cry 6, и этот вид развлечений к тому же достаточно популярный в стране. Бои, изображенные в игре от Ubisoft, безусловно, являются жестокими, и во время схваток петухи теряют много перьев, хотя при этом на экране нет крови, а сами птицы не погибают в процессе.

Геймерское сообщество, похоже, разделилось в вопросе целесообразности включения подобной минигры в проект. Некоторые считают это простым развлечением, поскольку настоящие животные не травмируются, а другие обеспокоены последствиями проявления подобной жестокости в игре. Сами Ubisoft пока никак не прокомментировали ситуацию.