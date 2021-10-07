Сегодня ночью состоялся релиз шестой части в очень популярной серии Far Cry. Но эмбарго на публикацию обзоров сняли еще вчера, поэтому критики, которые сыграли в эту видеоигру, уже успели поделиться развернутыми мнениями.

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Стоит начать с того, что мнения журналистов разделились, хотя большинство обзоров все же положительные. На агрегаторе рецензий OpenCritic, где нет деления по платформам, в игры Far Cry 6 сейчас 79 баллов из 100 (111 обзоров), а рекомендуют ее 75% критиков. На Metacritic в этой видеоигры следующие оценки:

Судя по оценкам, повторить успех третьей части не получилось и на этот раз, а в целом новую видеоигру оценили на уровне Far Cry 5 (82 балла на OpenCritic). По мнению критиков, эта игра может не понравиться фанатам, которые знакомы с предыдущими видеоиграми из этой серии и ждали революционную часть. А вот геймерам, которые в последний раз играли в третью или четвертую часть, Far Cry 6 должна понравиться.

Критики отмечают масштаб новой видеоигры, а также невероятное количество разнообразного контента, который можно найти на территории Яры. Правда, некоторые журналисты, наоборот, пишут, что активностей очень много, а в некоторые моменты они даже начинают надоедать. Единого мнения нет и о герое Джанкарло Эспозито: одни отмечают, что это чуть ли не лучший антагонист в серии, а другие считают, что у него очень мало экранного времени, а также называют его предсказуемым.

К плюсам новой видеоигры можно отнести: интересный игровой процесс, широкий арсенал вооружения, разнообразные небольшие нововведения, местную атмосферу, а также техническую составляющую. А вот критикуют игру за отсутствие существенных изменений в традиционной формуле Far Cry, а также за упущенный потенциал, который был в истории о диктаторе (неоднозначный сюжет или сложные темы). Напоследок стоит отметить, что релиз игры Far Cry 6 состоялся на PC (Epic Games Store и Ubisoft Store), PlayStation и Xbox.

Трейлер видеоигры Far Cry 6: видео