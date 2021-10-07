Сьогодні вночі відбувся реліз шостої частини в дуже популярній серії Far Cry. Але ембарго на публікацію оглядів зняли ще вчора, а тому критики, які зіграли в цю відеогру, вже встигли поділитися розгорнутими думками.

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Варто розпочати з того, що думки журналістів розділилися, хоча більшість оглядів все ж таки позитивні. На агрегаторі рецензій OpenCritic, де немає розподілу за платформами, у гри Far Cry 6 зараз 79 балів зі 100 (111 оглядів), а рекомендують її 75% критиків. На Metacritic у цієї відеогри наступні оцінки:

Судячи з оцінок, повторити успіх третьої частини не вийшло й цього разу, а загалом нову відеогру оцінили на рівні Far Cry 5 (82 бали на OpenCritic). На думку критиків, ця гра може не сподобатися фанатам, які знайомі з попередніми відеоіграми з цієї серії та чекали на революційну частину. А от геймерам, які востаннє грали в третю чи четверту частину, Far Cry 6 має сподобатися.

Критики відзначають масштаб нової відеогри, а також неймовірну кількість різноманітного контенту, який можна знайти на території Яри. Щоправда, деякі журналісти, навпаки, пишуть, що активностей забагато, а в деякі моменти вони навіть починають набридати. Єдиної думки немає й про героя Джанкарло Еспозіто: одні відзначають, що це ледь не найкращий антагоніст в серії, а інші вважають, що в нього дуже мало екранного часу, а також називають його передбачуваним.

До плюсів нової відеогри можна віднести: цікавий ігровий процес, широкий арсенал озброєння, різноманітні невеликі нововведення, місцеву атмосферу, а також технічну складову. А от критикують гру за відсутність суттєвих змін в традиційній формулі Far Cry, а також за втрачений потенціал, який був в історії про диктатора (неоднозначний сюжет чи складні теми). Наостанок варто відзначити, що реліз гри Far Cry 6 відбувся на PC (Epic Games Store та Ubisoft Store), PlayStation та Xbox.

Трейлер відеогри Far Cry 6: відео