Довгий час навколо Rockstar Games ходили чутки про роботу над серією ремастерів для GTA III, Vice City та San Andreas, проте раніше це все були лише здогадки та нічим не підтверджені дані інсайдерів. Аж ось в останньому оновленні програми Rockstar Launcher, хакери відшукали файли пов'язані з майбутньою трилогією, а отже до офіційного анонсу залишилося зовсім близько.

До теми Ремастерам бути: в мережу потрапило підтвердження майбутнього перевипуску трьох частин GTA

Згадки про оновлені версії трьох культових проєктів були виявлені в файлах програми Rockstar Launcher після її вчорашнього оновлення. Окрім фактично офіційного підтвердження існування трилогії ремастерів Grand Theft Auto, ця інформація також містить дані про ігровий рушій на якому працюватимуть оновлені версії.

Своєрідним сюрпризом стало те, що ремастери використовуватимуть ігровий рушій Unreal Engine, проте це виглядає доволі логічним кроком. Технології оригінальних ігор вельми застаріли, а саме цей рушій та його універсальність мають дозволити розробникам без зайвих проблем покращити потрібні аспекти проєктів.

Ентузіастам поміж усього іншого також вдалося віднайти оновлені логотипи таких знайомих кожному геймеру ігор.

Оновлені логотипи GTA III, San Andreas та Vice City / зображення з твітеру @GTANet

Проте і на цьому потік інформації не спинився, адже хакери також змогли знайти у файлах лаунчеру систему ігрових досягнень та навіть дрібку елементів зображень екранів завантаження.

Як зазначив автор знахідки під ніком alloc8or на одному з форумів, досягнення великою мірою повторюють оригінал, проте не обійшлося й без змін. Зокрема, деякі іконки перемальовані, а самих ачівок суттєво побільшало, таким чином в ремастерах GTA III, Vice City і San Andreas буде 44, 43 і 58 досягнень, тоді як оригінальні ігри мали 29, 34 і 33 досягнення відповідно.

Досягнення у ремастерах GTA III, Vice City та San Andreas / зображення gtaforums.com

Щодо частин зображень екранів завантаження, то їх віднайшов користувач під ніком Se7en-Rus.

Задні плани екранів завантаження ремастерів GTA III, Vice City та San Andreas / зображення gtaforums.com

На цьому поки що робота датамайнерів припинилася, проте й такого витоку інформації достатньо, щоб впевнено очікувати офіційного анонсу від Rockstar та відкласти гроші на покупку ремастерів класики.