Що ми знаємо про довгоочікуваний Far Cry 7: головні чутки та анонси

Попри деяку критику, яка звалилася на Far Cry 6, наступну частину чекають геймери по всьому світу. Ось головні факти й чутки, які нам відомі на цей момент про довгоочікуване продовження серії.

Сюжет, рушій і дата виходу

Хоча Ubisoft офіційно не підтвердила вихід Far Cry 7, витоки та чутки свідчать про те, що нова гра може вийти восени 2025 року. Якщо це так, перших трейлерів не слід очікувати у 2024-му.

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За чутками, сюжет Far Cry 7 буде побудований за іншою формулою, ніж зазвичай це бувало у серії: замість того, щоб звільняти регіон від диктатора, гравці будуть втягнуті в особисту боротьбу за виживання. Витоки свідчать про те, що сюжет зосереджується навколо порятунку вашої викраденої сім'ї від таємничої групи, відомої як "Сини Істини", протягом суворого часового ліміту.

буде побудований за іншою формулою, ніж зазвичай це бувало у серії: замість того, щоб звільняти регіон від диктатора, гравці будуть втягнуті в особисту боротьбу за виживання. Витоки свідчать про те, що сюжет зосереджується навколо порятунку вашої викраденої сім'ї від таємничої групи, відомої як "Сини Істини", протягом суворого часового ліміту. Говорять також про можливий нелінійний підхід до гри . Це пов'язано зі свободою врятувати кожного члена сім'ї в тому порядку, в якому ви вирішите. Однак вибір, який ви зробите, вплине на сюжет і матиме постійні наслідки, включаючи можливість того, що деякі члени сім'ї не виживуть, якщо ви не встигнете до них вчасно. Можливо, вам також доведеться вибирати, кого врятувати, оскільки в деяких випадках вижити зможе лише хтось один.

. Це пов'язано зі свободою врятувати кожного члена сім'ї в тому порядку, в якому ви вирішите. Однак вибір, який ви зробите, вплине на сюжет і матиме постійні наслідки, включаючи можливість того, що деякі члени сім'ї не виживуть, якщо ви не встигнете до них вчасно. Можливо, вам також доведеться вибирати, кого врятувати, оскільки в деяких випадках вижити зможе лише хтось один. Як повідомив найвідоміший у світі ігровий інсайдер Том Гендерсон, гра матиме внутрішньоігровий таймер встановлений на 72 години , за які гравцям доведеться врятувати членів сім’ї головного героя.

, за які гравцям доведеться врятувати членів сім’ї головного героя. Що стосується геймплею, то інсайдери вказують на деякі унікальні ігрові механіки. Однією з чуток є нова система допитів. Хоча допит ворогів для отримання інформації був присутній у попередніх частинах, Far Cry 7 може піти далі. Вороги не завжди будуть чесними з вами. Вони можуть брехати, приховувати інформацію або навіть намагатися втекти.

Ймовірний рушій – Snowdrop Engine . На ньому працюють такі ігри, як серія Tom Clancy's The Division.

. На ньому працюють такі ігри, як серія Tom Clancy's The Division. Влітку 2023 року на форумі з сумнівною репутацією 4chan з'явився анонімний інсайдер, який запевняв, що має інформацію про майбутній проєкт. Він заявив, що наступна гра франшизи позбудеться порядкового номера та називатиметься Far Cry: Rise. Гравців нібито закинуть у простору локацію на вигаданому тропічному острові Кімсан, розташованому в Жовтому морі поблизу Кореї. Гравці зіткнуться з антагоністом, якого зіграє актор Лі Чон Чже, відомий своєю роллю у хітовому серіалі "Гра в кальмара".

На жаль, ми досі не отримали підтвердження існування Far Cry 7 та дати її виходу. Важливо пам'ятати, що ці витоки не були підтверджені Ubisoft, тому фінальна історія та ігрові механіки можуть бути зовсім іншими.

Ubisoft нібито працює відразу над двома новими частинами Far Cry

Ще один цікавий момент, про який ми почули ще у жовтні 2023 року, – це те, то Ubisoft може готувати також багатокористувацьку гру у всесвіті Far Cry. Том Гендерсон каже, що багатокористувацький шутер поки що відомий лише під кодовою назвою "Project Maverick".