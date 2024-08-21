Сюжет, движок и дата выхода
Хотя Ubisoft официально не подтвердила выход Far Cry 7, утечки и слухи свидетельствуют, что новая игра может выйти осенью 2025 года. Если это так, первых трейлеров не следует ожидать в 2024-м.
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- По слухам, сюжет Far Cry 7 будет построен по другой формуле, чем обычно это бывало в серии: вместо того, чтобы освобождать регион от диктатора, игроки будут втянуты в личную борьбу за выживание. Истоки свидетельствуют, что сюжет сосредотачивается вокруг спасения вашей похищенной семьи от таинственной группы, известной как "Сыны Истины", в течение строгого временного лимита.
- Говорят также о возможном нелинейном подходе к игре. Это связано со свободой спасти каждого члена семьи в том порядке, в котором вы решите. Однако выбор, который вы сделаете, повлияет на сюжет и будет иметь постоянные последствия, включая возможность того, что некоторые члены семьи не выживут, если вы не успеете к ним вовремя. Возможно, вам также придется выбирать, кого спасти, поскольку в некоторых случаях выжить сможет лишь кто-то один.
- Как сообщил самый известный в мире игровой инсайдер Том Хендерсон, игра будет иметь внутриигровой таймер установленный на 72 часа, за которые игрокам придется спасти членов семьи главного героя.
- Что касается геймплея, то инсайдеры указывают на некоторые уникальные игровые механики. Одним из слухов является новая система допросов. Хотя допрос врагов для получения информации присутствовал в предыдущих частях, Far Cry 7 может пойти дальше. Враги не всегда будут честными с вами. Они могут лгать, скрывать информацию или даже пытаться сбежать.
- Вероятный движок – Snowdrop Engine. На нем работают такие игры, как серия Tom Clancy's The Division.
- Летом 2023 года на форуме с сомнительной репутацией 4chan появился анонимный инсайдер, который уверял, что имеет информацию о будущем проекте. Он заявил, что следующая игра франшизы лишится порядкового номера и будет называться Far Cry: Rise. Игроков якобы забросят в просторную локацию на вымышленном тропическом острове Кимсан, расположенном в Желтом море вблизи Кореи. Игроки столкнутся с антагонистом, которого сыграет актер Ли Чон Чжэ, известный своей ролью в хитовом сериале "Игра в кальмара".
К сожалению, мы до сих пор не получили подтверждения существования Far Cry 7 и даты ее выхода. Важно помнить, что эти утечки не были подтверждены Ubisoft, поэтому финальная история и игровые механики могут быть совсем другими.
Ubisoft якобы работает сразу над двумя новыми частями Far Cry
Еще один интересный момент, о котором мы услышали еще в октябре 2023 года, – это то, то Ubisoft может готовить также многопользовательскую игру во вселенной Far Cry. Том Хендерсон говорит, что многопользовательский шутер пока известен лишь под кодовым названием "Project Maverick".
- В нем планируется реализовать типичный для франшизы игровой процесс, где игроки смогут создавать новое снаряжение и полезные предметы из ресурсов, которые будут собирать.
- Также в новинке якобы будет штаб-квартира, где можно будет хранить предметы, но при этом в игре будет работать "permadeath", что означает, что игроки потеряют все имущество, если их персонаж погибнет.
- События могут происходить на альтернативной Аляске.
- Что интересно, многопользовательская Far Cry может выйти раньше, чем обычная Far Cry 7.