Far Cry 7 стане революційною для серії – Ubisoft випробують популярний жанр

У мережі з'явилася інформація про майбутню Far Cry 7, яка здивує шанувальників серії новим режимом у популярному жанрі та іншими цікавими нововведеннями.

Нова Far Cry матиме чим здивувати шанувальників відомої серії від Ubisoft, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGameVerse у X.

Цікаво Rockstar втратять неймовірну суму через затримку GTA 6

Новий режим та кілька мап?

Поки у польському парламенті обговорюють перенесення GTA 6, в мережі виникла інформація про нову частину франшизи Far Cry, що походить від відомого інсайдера під ніком Rogue, який зарекомендував себе доволі надійним джерелом щодо проєктів компанії Ubisoft.

За його словами, дія майбутньої гри відбуватиметься на Алясці. На геймерів очікуватиме мапа для нового багатокористувацького режиму в жанрі "екстракшн-шутера" під назвою Paradise Park, де окрім інших гравців на них чатуватиме небезпека у вигляді диких тварин.

Достеменно невідомо чи буде ця мапа основою для сюжетного режиму, оскільки є чутки, що він матиме окремий світ. За попередніми даними, транспорт відіграватиме важливу роль як у сюжетному режимі, так і в Paradise Park.

Головних героїв може бути кілька, один з яких – білобородий чоловік віком близько 30 років.

Вихід гри, створеної на рушії Snowdrop, що раніше застосовувався в The Division та Avatar: Frontiers of Pandora, очікується протягом наступних двох років.

Отож, якщо інформація інсайдера правдива, вже найближчим часом Ubisoft можуть представити майбутній проєкт.