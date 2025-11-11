GTA 6 – це не просто гра, а культурний феномен, який може змінити ландшафт індустрії розваг. З огляду на це, не так дивно, що про перенесення проєкту Rockstar заговорили у парламенті Польщі, щоправда, дещо дивують переживання політиків, інформує 24 Канал з посиланням на Dexerto.

Варте уваги Сім років очікування: Тодд Говард розповів коли чекати на The Elder Scrolls VI

Побоюються мітингів та безладдя?

6 листопада Rockstar Games підтвердили, що GTA 6 не вийде у запланований термін, яким був травень 2026 року. Проєкт довелося перенести на 19 листопада 2026 року.

Неприємна новина сколихнула ігрову індустрію, викликавши чимало різних думок, та навіть дійшла до польського парламенту.

Зокрема, один з урядовців розповів про цю бентежну ситуацію в прямому ефірі, заявивши, що побоюється реакції людей.

У своїй парламентській заяві я хотів повідомити вас про дуже тривожну справу. Годину тому Rockstar Games оголосили, що випуск GTA VI буде перенесено до наступного року. Це величезний скандал. Чесно кажучи, якщо люди не вийдуть на вулиці після чогось подібного, я не знаю, що станеться,

– сказав член опозиційної партії KWiN Вітольд Туманович.

Цікавий момент засідання – дивіться відео

Дивовижно, але його "побоювання" підтримав ще один депутат, Павел Шрот з партії "Право і справедливість", який відповів, що поважає такі заяви та сподівається, що так само не перенесуть доповнення до Mount & Blade II: Bannerlord.

Зрозуміло, що ці репліки були більш жартівливого характеру, але те, що про GTA 6 говорять в таких установах як парламент – це ще один показник рівня епохальності майбутньої гри Rockstar.

Що відомо про перенесення GTA 6?