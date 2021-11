Кілька місяців тому ми розповідали про мобільну гру Myth: Gods of Asgard, яка потрапила в дуже неприємну ситуацію. Річ у тім, що цей проєкт майже нічим не відрізнявся від популярної гри Hades. А тому її анонс викликав бурхливу реакцію в спільноті геймерів.

У схожу ситуації потрапили й розробники мобільної гри Chief Almighty. Щоправда, цього разу йдеться не про копіювання ігрового процесу, а про плагіат обкладинок дуже популярних відеоігор. Варто розпочати з того, що помітив це користувач Reddit з нікнеймом logisticalone. Він опублікував відповідний пост на цій платформі, який миттєво став одним з найпопулярніших в розділі відеоігор: 72 тисячі вподобань та понад 2 тисячі коментарів.

На фото, якими поділився logisticalone, можна побачити, що розробники гри Chief Almighty перемалювали обкладинки таких відеоігор: God of War, Far Cry Primal, Far Cry 3 та Horizon Zero Dawn. Зрозуміло, що це не повністю скопійовані обкладинки, але схожість можна помітити навіть неозброєним оком. Наприклад, подібні заголовки, композиція, фон та загальна стилістика. Автори мобільної гри змінили лише персонажів, тварин та деякі невеликі деталі.

Варто відзначити, що гру Chief Almighty створила китайська компанія YottaGame, а загалом цей проєкт для неї дебютний. За жанром це стратегія, у якій геймерам потрібно керувати доісторичним племенем.

Напевно, всі шанувальники мобільних ігор знають, що це досить стандартна ситуація для китайського ринку. Місцеві розробники досить часто використовують подібні методи для просування своїх проєктів. Наостанок варто відзначити, що представники YottaGame чи відомих видавництв поки цю ситуацію не коментували.

Порівняння обкладинок / Фото Reddit logisticalone