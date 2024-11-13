Farming Simulator 25 вийшла в Steam і встановила рекорд за кількістю гравців у серії

Швейцарський розробник Giants Software випустив Farming Simulator 25, першу за три роки нову частину популярної сільськогосподарської серії. І слід зауважити, що попри попередні неоднозначні відгуки новий реліз досяг рекордних онлайн-показників.

Гра вийшла 12 листопада для ПК та консолей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Steam. Новий реліз, доступний на таких платформах, як Steam, Epic Games Store, PS5, Xbox Series X та Xbox Series S, вже встановив рекорд серії: пікова кількість гравців в онлайні перевищила 120 000, і ця цифра продовжує зростати.

А тим часом GTA The Trilogy отримала покращення, на яке гравці чекали роками

Реліз супроводжувався геймплейним трейлером під назвою "Ця ферма – твоя ферма", який демонструє нові ігрові елементи та глобальні локації. Farming Simulator 25 в українському Steam коштує 1000 гривень, а за 1647 гривень можна придбати Farming Simulator 25 – Year 1 Bundle.

Попри свою початкову популярність, Farming Simulator 25 отримала змішані відгуки в Steam з рейтингом 51%. Користувачі висловлювали занепокоєння щодо проблем з оптимізацією та обмеженим набором нових функцій у порівнянні з попередніми версіями.

Farming Simulator 25 – дивіться релізний трейлер

У цій новій частині гравці можуть досліджувати глобальні сільськогосподарські ландшафти з різноманітними завданнями: від побудови рисових імперій у Східній Азії до управління великими полями в Північній Америці та соковитими луками в Центральній Європі.

Гра пропонує розширений вибір з більш ніж 20 культур, включаючи нові види, такі як два сорти рису і шпинат, а також представляє нових тварин, таких як дитинчата.

Гравці також зіткнуться з динамічними погодними умовами, управлінням виробничим ланцюжком і будівельними завданнями, що обіцяє більш поглиблений досвід симуляції.

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Завдяки покращеній графіці та фізиці, Farming Simulator 25 може позизуватися парком з понад 400 одиниць техніки від 150 провідних виробників, а гравці можуть насолоджуватися як однокористувацьким, так і багатокористувацьким режимами. Гра також має українську текстову локалізацію.