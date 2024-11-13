Игра вышла 12 ноября для ПК и консолей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Steam. Новый релиз, доступен на таких платформах, как Steam, Epic Games Store, PS5, Xbox Series X и Xbox Series S, уже установил рекорд серии: пиковое количество игроков в онлайне превысило 120 000, и эта цифра продолжает расти.

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Релиз сопровождался геймплейным трейлером под названием "Эта ферма – твоя ферма", который демонстрирует новые игровые элементы и глобальные локации. Farming Simulator 25 в украинском Steam стоит 1000 гривен, а за 1647 гривен можно приобрести Farming Simulator 25 – Year 1 Bundle.

Несмотря на свою первоначальную популярность, Farming Simulator 25 получила смешанные отзывы в Steam с рейтингом 51%. Пользователи выражали обеспокоенность относительно проблем с оптимизацией и ограниченным набором новых функций по сравнению с предыдущими версиями.

Farming Simulator 25 – смотрите релизный трейлер

В этой новой части игроки могут исследовать глобальные сельскохозяйственные ландшафты с разнообразными задачами: от построения рисовых империй в Восточной Азии до управления большими полями в Северной Америке и сочными лугами в Центральной Европе.

Игра предлагает расширенный выбор из более чем 20 культур, включая новые виды, такие как два сорта риса и шпинат, а также представляет новых животных, таких как детеныши.

Игроки также столкнутся с динамическими погодными условиями, управлением производственной цепочкой и строительными задачами, что обещает более углубленный опыт симуляции.

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Благодаря улучшенной графике и физике, Farming Simulator 25 может позиционироваться парком из более 400 единиц техники от 150 ведущих производителей, а игроки могут наслаждаться как однопользовательским, так и многопользовательским режимами. Игра также имеет украинскую текстовую локализацию.