Nvidia выпустила пакет драйверов GeForce Game Ready 566.14 WHQL, который предлагает улучшенную совместимость и производительность для популярных будущих игр, сообщает 24 Канал.

Этот релиз касается шутера с открытым миром S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля и Microsoft Flight Simulator 2024. Последний теперь поддерживает технологию масштабирования Nvidia DLSS 3, а также сглаживание DLAA и трассировку теней для увеличения глубины изображения.

Кроме того, Nvidia оптимизировала настройки для нескольких других игр, включая Call of Duty: Black Ops 6, Delta Force, Dragon Age: The Veilguard, Horizon Zero Dawn Remastered и Red Dead Redemption.

Важно! Драйвер GeForce Game Ready 566.14 WHQL можно загрузить через GeForce Experience, Nvidia App или непосредственно с сайта Nvidia.

Обновление драйверов решает несколько технических проблем:

устраняет ошибку, когда пользовательские настройки DSR/DLDSR не отображались в некоторых играх,

исправляет проблему, когда переименование файлов игры Call of Duty: Modern Warfare III блокировало фильтры изображений Freestyle,

уменьшает высокое использование процессора Bluestacks и Corsair iCUE. Также исправлена проблема с ненужным созданием кэш-файлов при выключенной опции "Размер кэша шейдеров".

S.T.A.L.K.E.R. 2 на финишной прямой

Тем временем до релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl осталось всего 8 дней и разработчики уже опубликовали актуальные системные требования для владельцев ПК, которые все еще имеют шанс успеть обновить свое железо до релиза игры.



Системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 / Фото GSC Game World

Кроме того, игра уже доступна для предварительной загрузки на консолях Xbox Series S|X, где она в день релиза появится в подписке Game Pass. Напомним, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl официально выходит 20 ноября 2024 года.