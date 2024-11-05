Чешские разработчики Warhorse Studios подтвердили, что Kingdom Come: Deliverance разошлась тиражом более 8 миллионов копий, что заметно больше, чем в феврале 2024 года, когда они сообщали о 6 миллионах продаж, а за последние девять месяцев к игре присоединилось 2 миллиона новых игроков, сообщает 24 Канал.

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Напомним, что релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится 11 февраля 2025 года. Игра выйдет на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

Фанаты, которые с нетерпением ждут сиквел, смогут заглянуть за кулисы во время специального прямого эфира 5 ноября, который начнется в 20:00 по киевскому времени, где команда разработчиков ответит на вопросы и поделится сюрпризами.

Кроме того, 7 ноября выйдет первый эпизод четырехсерийного мини-сериала с участием исполнителей главных ролей в игре, который позволит глубже познакомиться с любимыми персонажами и их историями.

Кстати, на YouTube канале студии есть видео продолжительностью в более 5 часов, которое содержит всю историю первой части со всеми синематиками из игры.

Kingdom Come: Deliverance трейлер

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Напомним, что события игры Kingdom Come: Deliverance рассказывают о жизни главного героя Генри, сыном кузнеца, как он ориентируется в хаосе жестокой гражданской войны. Впервые выпущена 13 февраля 2018 года для ПК, PS4 и Xbox One, а впоследствии расширена на Nintendo Switch в марте 2024 года, игра получила пять дополнений DLC и высокую оценку игроков.