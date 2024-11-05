Valve неожиданно изменили баннер на официальной странице Counter-Strike 2 в соцсети X, чем взбудоражили воображение фанатов игры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gabe Follower в X.

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Неужели нас ожидает возвращение легенды

Ранее в сети уже появлялась информация о том, что в игру вскоре может вернуться одна из самых выдающихся карт в истории Counter-Strike. Поэтому внимательные геймеры быстро заметили изменение в соцсетях игры и уверенно "расшифровали", что же оно означает.

На картинке, как уверены фанаты CS 2, красуется пол обновленной карты Train, а установкой этого баннера разработчики анонсируют ее скорое возвращение в соревновательный пул.

Такая догадка нашла широкий отклик в сердцах геймеров, ведь по Train скучают не только они, но и киберспортсмены.

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Сообщество Counter-Strike годами умоляло Valve вернуть легендарную карту с поездами, убрав из перечня карт Vertigo, которая откровенно не нравится никому и является наименее популярной в игре.

Похоже, это таки произойдет в большом обновлении, что ожидает CS 2 после шанхайского Мейджора.