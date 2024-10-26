Fruit Ninja – одна из самых хитовых видеоигр в истории смартфонов и хотя она давно прошла пик своей популярности, креативный модер попытался вдохнуть в нее вторую жизнь, скрестив с CS 2.

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Приятный способ размяться перед игрой

Моддер под ником Lillykyu объединился с художником Ethurs и создал интересную смесь двух популярных игр из разных миров.

Мегапопулярную в прошлом мобильную игру Fruit Ninja перенесли в Counter-Strike 2, превратив все это в своеобразный тренажер для прицеливания. Сейчас это творение доступно к загрузке всем желающим в мастерской Steam, где оно уже стало настоящим хитом.

Игрушка предлагает три режима, включая "круговую оборону" (фрукты всюду на 360 градусов), и детальные настройки, позволяющие подобрать количество мишеней, их скорость и даже углы под которыми они могут появляться.

Видео интересной модификации – смотрите ролик

Сложно оценить эффективность выдумки Lillykyu именно как тренажера, но это точно очень веселый способ размяться или даже просто прочистить мысли под приятное чваканье фруктов, разлетающихся во все стороны.