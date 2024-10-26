Fruit Ninja – одна з найхітовіших відеоігор в історії смартфонів і хоча вона давно пройшла пік своєї популярності, креативний модер спробував вдихнути у неї друге життя, схрестивши з CS 2.

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Приємний спосіб розім'ятися перед грою

Моддер під ніком Lillykyu об'єднався з художником Ethurs та створив цікаву суміш двох популярних ігор з різних світів.

Мегапопулярну в минулому мобільну гру Fruit Ninja перенесли у Counter-Strike 2, перетворивши усе це на своєрідний тренажер для прицілювання. Наразі це творіння доступне до завантаження усім охочим у майстерні Steam, де воно вже стало справжнім хітом.

Забавка пропонує три режими, включно з "круговою обороною" (фрукти усюди на 360 градусів), та детальні налаштування, що дозволяють підібрати кількість мішеней, їх швидкість та навіть кути під якими вони можуть з'являтися.

Відео цікавої модифікації – дивіться ролик

Складно оцінити ефективність вигадки Lillykyu саме як тренажера, але це точно дуже веселий спосіб розім'ятися чи навіть просто прочистити думки під приємне чвакання фруктів, що розлітаються вусібіч.