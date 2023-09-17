Хоча Mortal Kombat 1 лише зовсім недавно вийшов у ранньому доступі для власників преміум версії, геймери уже встигли пройти гру та взятися за дослідження її секретів і пошуки "великодок", повідомляє 24 Канал.

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Одна з них виявилася ну зовсім на поверхні. Річ у тому, що в грі є такий собі Шудзінко – бонусний персонаж системи Kameo, якого гравці можуть отримати за попереднє замовлення гри.

Фаталіті цього бійця надзвичайно схоже на сцену з культового фільму режисера Квентіна Тарантіно – "Вбити Білла".

Один з "батьків" серії Mortal Kombat – Ед Бун саркастично прокоментував цей момент, сказавши "Про що ви? Ми не черпаємо натхнення з фільмів", явно натякаючи на зворотне.

Момент у грі та в фільмі: дивитися відео

Окрім очевидного копіювання сцени, сам Шудзінко дуже схожий на Пай Мей, майстра бойових мистецтв, який і навчив смертоносної техніки знакову персонажку Уми Турман.

Майстер у фільмі та герой гри / Фото з Dexerto

Зважаючи на те, наскільки творці Mortal Kombat 1 полюбляють додавати в ігри серії героїв фільмів, нам слід чекати ще більше подібного контенту у майбутніх DLC.