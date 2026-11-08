Легендарна Star Wars отримала новий космічний симулятор – гра доступна всім охочим безкоштовно

Ентузіасти створили безплатний космічний симулятор у всесвіті Star Wars / fateofthegalaxy.net
Фанати космічної саги отримали справжній подарунок. Команда ентузіастів випустила безкоштовний симулятор Fate of the Galaxy, який відтворює атмосферу оригінальної кінотрилогії.
Масштабні бої у космосі відтепер доступні усім охочим, повідомляє 24 Канал.
Відродження класики та вибір власної сторони сили
Проєкт Fate of the Galaxy – це по суті нова гра на рушії культової гри FreeSpace 2, яка вийшла ще наприкінці 1990-х років.
Ентузіасти працювали над нею протягом тривалого часу, аби максимально точно передати дух оригінальних фільмів Джорджа Лукаса.
У результаті гравці можуть взяти участь у повноцінних сюжетних кампаніях або створювати власні місії, змагатися проти друзів та просто насолоджуватися космічними баталіями.
Ігровий процес дає змогу випробувати свої сили в ролі пілота різних фракцій.
Обирайте – грати за пілота Альянсу повстанців, Галактичної Імперії чи як незалежний авантюрист і найманець
Трейлер проєкту: дивіться відео
Розробники підготували понад 60 моделей космічних кораблів, кожен із яких отримав детально відтворену кабіну та гнучке налаштування озброєння.
Бойова система робить акцент на лазерній зброї, тоді як ракети й торпеди потребують стратегічного розрахунку.
Fate of the Galaxy підтримує керування як за допомогою миші та клавіатури, так і за допомогою джойстиків або шоломів віртуальної реальності. Окрім того, гра чудово оптимізована і працює навіть на комп'ютерах без дискретної відеокарти.
Головна особливість проєкту – його повна некомерційність. Автори створили гру виключно з любові до всесвіту "Зоряних війн", тому вона не містить мікротранзакцій та не приймає жодних донатів.
Завантажити фанатський космосим можна для Windows, Linux та macOS на офіційному сайті.
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