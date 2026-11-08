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Games У що пограти Легендарна Star Wars отримала новий космічний симулятор – гра доступна всім охочим безкоштовно
8 листопада, 13:37
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Легендарна Star Wars отримала новий космічний симулятор – гра доступна всім охочим безкоштовно

Максим Задворський

Фанати космічної саги отримали справжній подарунок. Команда ентузіастів випустила безкоштовний симулятор Fate of the Galaxy, який відтворює атмосферу оригінальної кінотрилогії.

Масштабні бої у космосі відтепер доступні усім охочим, повідомляє 24 Канал.

Відродження класики та вибір власної сторони сили

Проєкт Fate of the Galaxy – це по суті нова гра на рушії культової гри FreeSpace 2, яка вийшла ще наприкінці 1990-х років. 

Ентузіасти працювали над нею протягом тривалого часу, аби максимально точно передати дух оригінальних фільмів Джорджа Лукаса. 

У результаті гравці можуть взяти участь у повноцінних сюжетних кампаніях або створювати власні місії, змагатися проти друзів та просто насолоджуватися космічними баталіями.

Ігровий процес дає змогу випробувати свої сили в ролі пілота різних фракцій. 

Обирайте – грати за пілота Альянсу повстанців, Галактичної Імперії чи як незалежний авантюрист і найманець, 
– прокоментувала команда розробників.

Трейлер проєкту: дивіться відео

Розробники підготували понад 60 моделей космічних кораблів, кожен із яких отримав детально відтворену кабіну та гнучке налаштування озброєння. 

Бойова система робить акцент на лазерній зброї, тоді як ракети й торпеди потребують стратегічного розрахунку.

Fate of the Galaxy підтримує керування як за допомогою миші та клавіатури, так і за допомогою джойстиків або шоломів віртуальної реальності. Окрім того, гра чудово оптимізована і працює навіть на комп'ютерах без дискретної відеокарти.

Головна особливість проєкту – його повна некомерційність. Автори створили гру виключно з любові до всесвіту "Зоряних війн", тому вона не містить мікротранзакцій та не приймає жодних донатів. 

Завантажити фанатський космосим можна для Windows, Linux та macOS на офіційному сайті.

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24 Канал
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