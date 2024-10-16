У фіналі "кулінарного батлу" з чотирьох команд було сформовано дві – "Бограч" (petr1k, Sergiz, manka, Ruha, RT) та "Борщ" (ceh9, AiyvaN, KrizzeN, 664, Marik). Завершився матч рахунком 1-1, коли досягнули мети збору, а тому переможцем визнали команду усіх учасників турніру – "Пампушок".

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Протягом змагання глядачі стріму могли взяти участь у розіграші десятків цінних подарунків – від нового айфону до рідкісних скінів, а також "золоту корову", яка стала неофіційним символом турніру. Найбільші донатори отримали справжні військові трофеї, в тому числі ворожий FPV-дрон, який українські військові знешкодили РЕБом.

Загалом, завдяки активним донатам "FPФішки для ДШВ" змогли всього за одні вихідні зібрати 617 667 гривень, які вже незабаром підуть на закупівлю безпілотників для військовослужбовців ДШВ. За словами Олександра Петрика, це найбільша сума, яку йому коли-небудь вдавалось зібрати за один благодійний захід.

Дивіться, як це було, на каналах petr1k'a в YouTube та Twitch.