Нова інді-відеогра схрестила елементи горору та FIFA в унікальному симуляторі футболу

Фестиваль демо в Steam поповнився найдивнішою грою останніх років, адже FEAR FA 98 поєднує футбол та горори у небачений до цього спосіб.

Фестиваль демо в Steam подарував геймерам одну з найбільш чудернацьких відеоігор за останній час – FEAR FA 98, яка змішує симулятор футболу з горорами, інформує 24 Канал.

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Дивний футбол, який затягує

Розробники з Celery Emblem описують власний проєкт як "Silent Hill, змішаний з FIFA 98" і за своєю суттю це дійсно симулятор футболу у стилі ігор епохи PS1.

Одначе, тут ви обираєте собі під контроль якогось моторошного персонажа, кожен з яких має ексклюзивний набір здібностей та зброї, і відправляєтесь на покрите туманом футбольне поле.

За допомоги усього наявного арсеналу, вам належить боротися за м'яч (роль якого тут відіграє чиясь відірвана голова) та забивати голи, поки вам заважатимуть це зробити опоненти, серед яких інші гравці, демони та ще бозна-які чудернацькі перешкоди.

Трейлер гри – дивіться відео

Як ви могли зрозуміти, в Steam уже доступна демоверсія проєкту, яка дає випробувати двох персонажів та основу ігрового процесу майбутньої новинки.

Розробники запевняють, що на релізі в грі буде доступно набагато більше контенту, включно з новими "механіками, атаками, посиленнями та іншими функціями". Дата виходу проєкту наразі невідома.