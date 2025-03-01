Фестиваль демо в Steam подарил геймерам одну из самых причудливых видеоигр за последнее время – FEAR FA 98, которая смешивает симулятор футбола с хоррорами, информирует 24 Канал.

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Странный футбол, который затягивает

Разработчики из Celery Emblem описывают собственный проект как "Silent Hill, смешанный с FIFA 98" и по своей сути это действительно симулятор футбола в стиле игр эпохи PS1.

Однако, здесь вы выбираете себе под контроль какого-то жуткого персонажа, каждый из которых имеет эксклюзивный набор способностей и оружия, и отправляетесь на покрытое туманом футбольное поле.

С помощью всего имеющегося арсенала, вам предстоит бороться за мяч (роль которого здесь играет чья-то оторванная голова) и забивать голы, пока вам будут мешать это сделать оппоненты, среди которых другие игроки, демоны и еще бог весть какие странные препятствия.

Трейлер игры – смотрите видео

Как вы могли понять, в Steam уже доступна демоверсия проекта, которая дает опробовать двух персонажей и основу игрового процесса будущей новинки.

Разработчики уверяют, что на релизе в игре будет доступно гораздо больше контента, включая новые "механиками, атаками, усилениями и другими функциями". Дата выхода проекта пока неизвестна.