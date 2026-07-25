Молодик, якого багато хто вважає найкращим гравцем в історії кіберспорту, став почесним офіцером поліції Південної Кореї. Тепер він використовуватиме свій вплив на мололь задля боротьби з незаконними азартними іграми, інформує Dexerto.

Від переповнених арен до поліцейських обов'язків

Легенда змагальної League of Legends Лі "Faker" Сан Хьок отримав несподіване звання від корейської поліції.

Під час церемонії, що відбулася в головному управлінні Національного агентства поліції в Сеулі, розташованому в районі Содемунгу, зірка команди T1 вступив в роль амбасадора з питань запобігання кіберзлочинності.

Faker (Фейкер – 24 Канал), чия професійна кар'єра триває з 2013 року, вже давно вийшов за межі статусу звичайного гравця. Маючи в активі шість титулів чемпіона світу та статус першого учасника Зали слави Riot Games, він став справжнім національним героєм та легендою кіберспорту.

Тепер держава залучила його до вирішення гострої соціальної проблеми – поширення нелегальних азартних ігор у мережі серед підлітків.

Це велика честь для мене – бути призначеним почесним офіцером поліції та громадським амбасадором, і я відчуваю величезну відповідальність, яку накладає ця роль,

– прокоментував Сан Хьок.

У межах своєї нової діяльності Фейкер з'явиться у промоційних відео та на плакатах. Головна мета цієї ініціативи – популяризація програми добровільного звітування про випадки нелегального онлайн-гемблінгу.

Влада розраховує, що авторитет кумира мільйонів допоможе молоді усвідомити реальні ризики, які приховує кіберзлочинність.

Цікаво, що це далеко не перше державне визнання гравця. Лише кілька місяців тому президент Південної Кореї нагородив його орденом "Синій дракон" – найвищою спортивною відзнакою країни.