Одна з найпопулярніших ігрових франшиз отримає серіал на Amazon

Фібі Уоллер-Брідж із серіалу Fleabag виступить сценаристкою і виконавчою продюсеркою нового серіалу по всесвіту Tomb Raider. Як і Fallout, який нещодавно зібрав масу позитивних відгуків, це нове шоу вийде на Amazon Prime.

Що це буде

Новий серіал про розкрадачку гробниць з'явиться завдяки партнерству між Crystal Dynamics, що належить Embracer, та Amazon MGM Studios. "Серіал, заснований на культовій франшизі відеоігор Tomb Raider, розповідає про пригоди всесвітньо відомої археологині та шукачки пригод Лари Крофт", – йдеться у пресрелізі.

Дивіться також Розкрито назву й дату релізу гри Assassin's Creed, яка фігурувала під кодовим іменем Red

Сьогодні вже є ціла низка екранізацій Tomb Raider, починаючи з фільмів початку 2000-х років з Анджеліною Джолі в головній ролі і закінчуючи нещодавнім перезапуском 2018 року з Алісією Вікандер у головній ролі. Якщо Фібі Воллер-Брідж привнесе до "Розкрадачки гробниць" її фірмовий гумор і притаманну їй безкомпромісну чесність без страху бути незручною та незрозумілою, це може стати справді свіжим поглядом на пригодницьку історію.

Якби я могла розповісти про це собі в підлітковому віці, гадаю, вона би просто вибухнула. Розкрадачка гробниць була величезною частиною мого життя, і я відчуваю себе неймовірно привілейованою, представляючи її на телебаченні з такими пристрасними партнерами,

– каже Фібі Воллер-Брідж.

Вона не новачок у пригодницькому жанрі, адже раніше написала сценарій до фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати", а нещодавно зіграла головну роль у фільмі "Індіана Джонс і реліквія долі".

Фібі Воллер-Брідж у фільмі "Індіана Джонс і реліквія долі"

Про сюжет зараз ще нічого невідомо.

Прем'єра відбудеться у більш ніж 240 країнах і територіях по всьому світу, але навіть приблизна дата не розкривається.