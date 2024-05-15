Что это будет

Новый сериал о расхитительнице гробниц появится благодаря партнерству между Crystal Dynamics, принадлежащей Embracer, и Amazon MGM Studios. "Сериал, основан на культовой франшизе видеоигр Tomb Raider, рассказывает о приключениях всемирно известной археологини и искательницы приключений Лары Крофт", – говорится в пресс-релизе.

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Сегодня уже есть целый ряд экранизаций Tomb Raider, начиная с фильмов начала 2000-х годов с Анджелиной Джоли в главной роли и заканчивая недавним перезапуском 2018 года с Алисией Викандер в главной роли. Если Фиби Уоллер-Бридж привнесет в "Расхитительницу гробниц" ее фирменный юмор и присущую ей бескомпромиссную честность без страха быть неудобной и непонятной, это может стать действительно свежим взглядом на приключенческую историю.

Если бы я могла рассказать об этом себе в подростковом возрасте, думаю, она бы просто взорвалась. Расхитительница гробниц была огромной частью моей жизни, и я чувствую себя невероятно привилегированной, представляя ее на телевидении с такими страстными партнерами,

– говорит Фиби Уоллер-Бридж.

Она не новичок в приключенческом жанре, ведь ранее написала сценарий к фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать", а недавно сыграла главную роль в фильме "Индиана Джонс и реликвия судьбы".

Фиби Уоллер-Бридж в фильме "Индиана Джонс и реликвия судьбы"

О сюжете сейчас еще ничего неизвестно.

Премьера состоится в более чем 240 странах и территориях по всему миру, но даже приблизительная дата не раскрывается.