Мало хто знає, що виконавець ролі Дедпула та один з найвідоміших акторів сучасності є співвласником валлійського футбольного клубу Рексем, що віднедавна виступає у Національній конференції чемпіонату Англії, п'ятому за силою дивізіоні.

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Після спонсорського контракту від TikTok та власного документального серіалу, клуб вперше в історії потрапив до гри серії FIFA.

Враховуючи низьку популярність колективу, не дивно, що зовсім мало гравців беруть команду під своє крило в режимі кар'єри чи бодай грають нею у звичайних матчах. Одначе нещодавно хтось все ж зацікавився Рексемом та, на превеликий подив, з'ясував, що Рейнольдс і МакЕлгенні записали для FIFA 23 цілих дві пасхалки.

Якщо ви зіграєте за валлійську команду проти Ліверпуля чи Стокпорт Каунті, то почуєте, як два голлівудські актори анонсують майбутній матч у своєму фірмовому комедійному стилі.

Пасхалка з Раяном Рейнольдсом у FIFA 23: відео

Якщо опонентами Рексема виступає Ліверпуль – ви почуєте кілька жартів про значну різницю в статусі двох клубів, тоді як в матчі проти Стокпорта актори виплескують свій розпач від програного їм матчу за підвищення в першому році нових власників в клубі.

Фрагменти коментарів швидко стали вірусними в соціальних мережах, і гравці продовжують випробовувати Рексем проти інших команд, щоб перевірити, чи існують інші пасхалки, однак станом на цю мить знайдено лише дві викладені вище.